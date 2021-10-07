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TIMETURK / GÜNDEM / Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert tepki: Söyleyeceklerini yüzümüze söylesin

Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert tepki: Söyleyeceklerini yüzümüze söylesin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ilgili, 'Bizimle ilgili söyleyeceklerini arkamızdan değil doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz, tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı gibi' ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2021-10-07 14:40:04
Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert tepki: Söyleyeceklerini yüzümüze söylesin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ukrayna'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile baş başa görüştü, ardından da basın toplantısında gazetecilerin karşısına geçti.

Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi hedef alarak söylediği sözlere tepki gösterdi ve "Bizimle ilgili söyleyeceklerini arkamızdan değil doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz, tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı gibi" dedi. Macron'un açıklamalarının, Fransa'da yaklaşan seçimler dolayısıyla yapıldığını vurgulayan Çavuşoğlu ayrıca, "Macron ile basın üzerinden değil de doğrudan konuşmak konusunda hem fikirdik, bu açıklamaları doğru bulmuyoruz" ifadesini de kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır" açıklamasında da bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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