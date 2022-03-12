Çavuşoğlu'ndan ''Lavrov ile gerginlik yaşandı'' iddialarına yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da gerçekleşen 3'lü zirvede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile fotoğraf çekimi sırasında gerginlik yaşandığı iddialarına yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı için Antalya'da gerçekleşen 3'lü zirvede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile fotoğraf çekimi sırasında gerginlik yaşandığı iddialarını yalanladı. Çavuşoğlu, çekim öncesi heyetlerin duracağı yerlerin daha önceden belli olduğunu ifade ederek, Lavrov'un kendisine 'Seninki niye sarı?' sorusunu sorması üzerine "Şakalaştık bir problem yok" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da yapılan Rusya - Ukrayna - Türkiye üçlü zirvesi 1,5 saat sürdü. Görüşmeler sonrası liderler açıklamalarda bulundu. Öte yandan zirve öncesi yapılan fotoğraf çekiminde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi.

ŞAKALAŞTIK, PROBLEM YOK

Fotoğraf çekimi sırasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 1 adım önde durması üzerine Lavrov'un Çavuşoğlu'nu uyardığı iddia edilmişti. Zirve sonrası konu hakkında Habertürk'e konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, çekim öncesi heyetlerin duracağı yerlerin daha önceden belli olduğunu ifade etti. Lavrov'un kendisine 'Seninki niye sarı?' sorusunu sorduğunu, bu yüzden güldüklerini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Şakalaştık, bir problem yok" dedi.

ÜÇLÜ ZİRVEDE NELER YAŞANDI?

Zirvenin ardından ilk değerlendirme Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan geldi. "Çavuşoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Bu teması kolaylaştırmayı başardı" diyen Kuleba, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Rusya ile Ukrayna Dışişleri Bakanlığı seviyesinde ilk temasın gerçekleştirildiğini belirtti. .