Çavuşoğlu'ndan Kavala yorumu: Bu kişi neden bu kadar önemli

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, iş insanı Osman Kavala'nın müebbet hapis cezası almasını eleştiren Batı'ya yönelik 'Türkiye’de hapse giren çıkan birçok insan da var. Neden bu kişinin üzerinde bu kadar çok duruyorlar. Neden bir kişi bu kadar önemli. Çünkü fonladıkları ve kullandıkları bir kişi' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gezi Davası'nda iş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18'er yıl hapis cezası verilmesini eleştiren Batılı ülkelere tepki gösterdi. Çavuşoğlu, Kavala'ya ilişkin "Neden özellikle bu insanın üzerinde bu kadar duruyorlar" sorusunu sordu.

'NEDEN BU KİŞİNİN ÜZERİNDE BU KADAR DURUYORLAR?'

Bakan Çavuşoğlu'nun Latin Amerika gezisini takip eden Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında, bakan ile uçakta yaptığı sohbete yer verdi. Çavuşoğlu'nun Osman Kavala ile ilgili olarak "Neden özellikle bu insanın üzerinde bu kadar duruyorlar" sorusunu sorduğunu belirten Acet, bakanın şu ifadelerini aktardı:

"Gelen tepkilerin sebebini anlıyoruz. Fonladıkları ve kullandıkları kişi hapse girdi. Türkiye'de yargı işliyor. Dünyada her ülkede yargı kararları eleştirilebilir. Ama neticede yargı işliyor. Peki Türkiye'de hapse giren çıkan birçok insan da var. Neden bu kişinin üzerinde bu kadar çok duruyorlar. Neden bir kişi bu kadar önemli. Çünkü fonladıkları ve kullandıkları bir kişi. Arkasında kim var belli. ABD'de Kongre'yi basanlara kimse özgürlük diyor mu? Gezi olaylarında ne dediler? Hedefimiz hükümeti devirmek. Bir yerde engellemek bile büyük bir suç. Bir yerde halkın oyuyla seçilmiş hükümeti vandalizm yoluyla devirmek… Suçlamalar çok ağır. Özellikle neden bu insanın üzerinde bu kadar duruyorlar?" .