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Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması: Katar ile birlikte işletebiliriz
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Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması: Katar ile birlikte işletebiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili, 'Uzmanlarımız bu akşam Doha'ya gidiyor. Şartlarımız uyarsa Katar ile birlikte işletebiliriz' dedi.

1 Saat Önce
2021-12-20 13:02:09
Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması: Katar ile birlikte işletebiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Türkovac piyasaya girdiği zaman kullanılmaya başlandığı zaman kardeşlerimizle bu aşıyı paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bu aşıyı ulaştıracağız. Kardeş Malezya halkının Türkovac'tan faydalanmasından memnuniyet duyacağız" dedi.

"UZMANLARIMIZ BU AKŞAM DOHA'YA GİDİYOR"

Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Uzmanlarımız bu akşam Doha'ya gidiyorlar. Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunacağız. Şartlarımız uyarsa Katar ile birlikte havaalanlarını işletebiliriz. Afganistan'da Kabil dahil 5 havaalanının birlikte işletilmesi için ortak mutabakat imzalanmıştı. Çarşamba günü heyet Kabil'e geçecekler. Geçici yönetimle görüşme yapılacak. Şartlar uymazsa illa işletilecek diye bir derdimiz yok" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Ermenistan ile diyalog sürecine ilişkin de şunları söyledi:

"Ermenistan ile doğrudan temasların başlaması için özel temsilcileri atadık. Bir an önce bir araya gelecekler. Tüm bu adımları atarken can Azerbaycan'la istişare edip adımlarımızı kararlarımızı birlikte alıyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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