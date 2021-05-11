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Çavuşoğlu'ndan iki önemli isimle görüşme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ve Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile birer telefon görüşmesi yaptı.Görüşmelerde, Filistin'deki son gelişmelerin ve İsrail'in saldırganlığı karşısında atılacak adımların ele alındığı duyuruldu.

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11.05.2021 12:40:17
Çavuşoğlu'ndan iki önemli isimle görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi ve Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile birer telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklar, bölgesel meseleler ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Suudi Arabistan ziyareti devam eden Çavuşoğlu'nun, Ürdün ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Görüşmelerde, Filistin'deki son gelişmelerin ve İsrail'in saldırganlığı karşısında atılacak adımların ele alındığı duyuruldu.

Çavuşoğlu, dün de konuya ilişkin Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf el Useymin, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile de telefonda görüşmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan