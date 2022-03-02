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Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Türkiye, 3 Rus savaş gemisinin geçişine izin vermedi

Habertürk TV'de açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın 27-28 Şubat'ta boğazlardan savaş gemisi geçirmek istediğini, ancak Türkiye'nin dostane bir şekilde ricası üzerine bundan vazgeçtiğini açıkladı.

3 Saat Önce
2022-03-02 10:03:37
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Türkiye, 3 Rus savaş gemisinin geçişine izin vermedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın programında açıklamalarda bulundu.

Montrö anlaşmasının uygulanıp uygulanmayacağı tartışılırken kamuoyunun bilmediği sıcak gelişmeyi Çavuşoğlu, canlı yayında kamuoyu ile paylaştı.

Savaşın başlamasından 3 gün sonra Rusya'nın 4 savaş gemisinin geçişine Türkiye'nin izin vermediği ortaya çıktı. Çavuşoğlu, ayrıntıları anlattı:

"Bu dört gemiden üç tanesinin savaş durumunda geçiş hakkı yoktu"

"Genel hükme istisna getiren paragraf da var, ona da uymak durumundayız. Bunu Ruslara da söyledik, diğer ülkelere de söyledik. 19. madde nedir? Şu anda savaş var, iki tarafı var. Rusya'nın savaş gemisinin fazla olması var. 19. madde savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin savaş gemilerinin boğazdan geçişinin engellenmesi. Şöyle bir istisna var. Eğer o savaş gemisi Karadeniz'de kendi üssüne, savaş öncesinde kayıtlı olan üssüne ya da bağlama limanına, daha çok sivil gemiler için kullanılıyor, döneceğini söylerse o zaman o savaş geminin geçişini engelleyemiyoruz. Çünkü üssüne dönecek.

"Dostane bir şekilde Rusya'ya 'bu gemileri göndermeyin' dedik"

En son Rusların 27-28 Şubat'ta 4 gemisinin geleceğini söylemişti. Bunlardan 3 tanesi Karadeniz'de üslere kayıtlı değildir. Biz 'Bu gemileri göndermeyin' dedik. Montrö'ye taraf olan ülkelere bildirdik. Resmi şekilde bildirdik. Dostane bir şekilde Rusya'ya 'bu gemileri göndermeyin' dedik. O zaman savaş olup olmama kararı yoktu. Burada Rusya veya diğerleri alınganlık göstermesin. Bu dört gemiden üç tanesinin savaş durumunda geçiş hakkı yoktu. Bizdeki bilgiye göre Karadeniz'deki üslere kayıtlı gemiler değildi. Böyle bir durumda gelseydi 1 tanesi geçebilirdi, 3 tanesi geçemezdi." .

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