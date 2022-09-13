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Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a tepki

Çavuşoğlu, 'Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan’la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı' dedi.

18 Saat Önce
2022-09-13 12:19:25
Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı kardeşim Jeyhun Bayramov'la Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Ermeni provokasyonlarını ele aldık. Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan'la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı" ifadelerini kullandı.

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