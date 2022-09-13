Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a tepki
Çavuşoğlu, 'Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan’la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı' dedi.
2022-09-13 12:19:25
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Azerbaycan Dışişleri Bakanı kardeşim Jeyhun Bayramov'la Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Ermeni provokasyonlarını ele aldık. Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan'la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve işbirliğine odaklanmalı" ifadelerini kullandı.
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