Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki: Sözünü tutmadın!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ve İsrail gezisi sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, ABD'nin mutabakata uymadığını söyleyerek '30 kilometreyi terörden temizleme sözünü tutmadın, o zaman temizle' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Filistin ve İsrail'e yaptığı resmi ziyaretler dönüş uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak için başvurması sonrası Türkiye'den tepki gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başvuruyu veto edeceklerini duyurmuştu.

Başvuruyu değerlendiren Çavuşoğlu, "Beklentilerimizi karşılamak için irade koyarlarsa çalışma yaparız. Bir an önce üye olmak istiyorlarsa adımları atacaklar" dedi.

DOĞU AKDENİZ MESELESİ

TRT Haber'de yer alan habere göre Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de hakça paylaşımdan yana olduklarını ifade ederek, "Kimse bizi dışlamasın. Bizim de kimsenin hakkında gözümüz yok dedik. Teknik kısmı bakanlar görüşür" ifadelerini kullandı.

Akdeniz gazının Avrupa'ya taşınması konusuna da değinen Çavuşoğlu, "Bunun tek ekonomik güzergahının Türkiye olduğunu söyledik" dedi.

YUNANİSTAN'A UYARI

İsrail ile karşılıklı büyükelçi atanıp atanmayacağı ile ilgili de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanının Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Yunanistan'ın adaları silahlandırmasına da tepki gösteren Çavuşoğlu, "Blöf yapmıyoruz, Atina uymazsa işi ileri noktaya götüreceğiz. ABD'nin denge politikasında sapma görüyoruz, uyarıyı da yaptık" dedi.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele konusuna da değinen Çavuşoğlu, "Teröristler saldıracak diye bekleyemeyiz, gereğini yapmalıyız" diye konuştu.

ABD'nin mutabakata uymadığını söyleyen Çavuşoğlu, "30 kilometreyi terörden temizleme sözünü tutmadın, o zaman temizle" şeklinde konuştu.