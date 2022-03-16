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Çavuşoğlu Moskova'da Lavrov ile görüşecek

Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşecek.

1 Saat Önce
2022-03-16 11:03:07
Çavuşoğlu Moskova'da Lavrov ile görüşecek

Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin sona ermesi için bir kez daha devrede.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili ve uluslararası gündemdeki konuları geniş yelpazede görüşmek üzere Moskova'da.

Oradaki temaslarının ardından Ukrayna'ya geçecek.

Dün Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rusya ve Ukrayna'ya gideceğini söylemişti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, krizin başından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez Antalya'da bir araya getirmişti.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NDA 11 LİDERLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Türkiye, savaşın iki tarafının dışişleri bakanlarını da Antalya Diplomasi Forumu kapsamında 10 Mart'ta bir araya getirerek önemli bir diplomatik başarıya imza attı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'nın katıldığı toplantıda, savaşın sonlandırılması için atılabilecek adımlar ele alındı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Forum kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de aralarında bulunduğu 11 liderle görüştü. .

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