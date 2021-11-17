Çavuşoğlu: Ermenistan kaybetmeye mahkumdur
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Barış istemeyen, çatışma isteyen bir Ermenistan kaybetmeye mahkumdur' dedi.
2021-11-17 15:16:28
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani ile ortak basın toplantısı düzenledi.
"Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır" diyen Çavuşoğlu, "Barış istemeyen, çatışma isteyen bir Ermenistan kaybetmeye mahkumdur" ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, "Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Ermenilerin saldırısı terör saldırısıdır" diye konuştu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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