Çavuşoğlu: Daha önceki krizler Türkiye'yi teğet geçti ama şu an ciddi bir krizle karşı karşıyayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir toplantıda son yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, yaşanan ekonomik krizin farkında olduklarını söyledi ve ekonomik krizi bu sefer ciddi olarak tanımladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun, yaptığı açıklamaların ekonomik kriz ile ilgili bölümü şu şekilde;

'Evet, bugün insanlarımızın sıkıntıları, yüksek enflasyon, fiyat artışı var, hayat pahalılığı var. Bunu inkar etmiyoruz, doğruya doğru. Ama tüm dünyada bu krizlerin derin yaşandığını görelim. 'Tüm dünyada bu sorunlar var' diyerek sorunların çözümü noktasında da çekimser davranamayız. Daha önceki krizler de Türkiye'yi etkiledi ve bir çoğu Türkiye'yi teğet geçti ama bu ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Nasıl bugüne kadar sorunları çözdüysek, krizleri aştıysak, bizim de görevimiz bu krizleri aşmak ve halkımıza en güzel şekilde hizmetleri sağlamak. Muhalefetin oluşturmaya çalıştığı huzursuzluk iklimine asla müsaade edemeyiz. Onların derdi huzursuzluk. Sürekli doğru olmayan bilgilerle çarpıtmalar. İnsanımızı içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtaracak olan yine bizleriz. O nedenle mücadelemizi yürütmeye devam edeceğiz.' .