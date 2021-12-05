Cavit Çağlar: “Türkiye-Rusya savaşını ben engelledim”

Bir dönem Bursa Milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulununan, iş insanı Cavit Çağlar, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizine ilişkin yaptığı açıklamadı olası bir savaşı kendisinin engellediğini iddia etti. Çağlar, detay vermekten kaçındı.

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizine ilişkin Cavit Çağlar'dan ilginç bir açıklama daha geldi. Olası bir savaşı kendisinin engellediğini iddia eden Çağlar, detay vermekten kaçındı.

Türk iş insanı, medya patronu, ve bir dönem Bursa Milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulununan Cavit Çağlar daha önce de benzer bir açıklamayı Türkiye ile Rusya arasında uçak krizini çözerek 15 Temmuz'un farklı bir şekilde gelişmesine katkı sunduğunu açıklamıştı.

Çağlar, şimdi de Türkiye-Rusya savaşını kendisinin engellediğini öne sürdü.

Putin- Erdoğan arasında arabuluculuk yaptı

24 Kasım 2015'te Suriye sınırında sınır ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya'ya ait SU-24 savaş uçağı Türk F-16'ları tarafından düşürülmüş, bir Rus pilot hayatını kaybetmişti.

Bu olay Rusya'da infial yaratmış iki ülke arasında tansiyonu yükseltmişti.

Ankara-Moskova hattında çıkan krize arabuluculuk yapan eski devlet bakanı Cavit Çağlar, bu konuda Independent Türkçe'den Can Bursalı'ya konuştu.

Çağlar, kriz süresince AK Partili'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söylediklerini birbirlerine ilettiklerini ifade etti.

Detay vermedi

Çağlar, “(Hulusi Akar ile) iyi bir dostluğumuz var. O albayken, İsmail Hakkı Karadayı'nın özel kalem müdürü idi. Ta o günden beri bir dostluğumuz vardı. O bana ‘Durum çok kötü, her an kapışabiliriz' dedi. Ben de ‘Çözeriz' dedim. ‘Nasıl çözeceksin?' dedi. Sonra Rusya'ya gittim. Neyse, daha fazla girmek istemiyorum o konulara. Hulusi Akar eski bir dostum benim. Rusya'da da çok dostum var. Ben dostluğa çok önem veririm” dedi.

15 Temmuz'un akıbeti çok farklı olabilirdi

15 Temmuz gecesi ile ilgili Rusya'nın rolü hala tartışılırken, Çağlar bu konuda gazeteci Nagehan Alçı'ya 8 Kasım 2017'de şu açıklamayı yapmıştı: “Putin ve Sayın Cumhurbaşkanımız olmasaydı uçak krizi aşılamazdı ve 15 Temmuz'un akıbeti çok farklı olabilirdi.”

Putin Dostluk Nişanı verdi

İki ülke arasındaki ilişkiler 24 Kasım 2015'te Türkiye-Suriye sınırında Rus uçağının düşürülmesiyle kopma noktasına gelmiş, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı ambargo sonucu ticaret ve turizm alanlarında sıkıntılı bir döneme girilmişti. Bu süreçte Türkiye ile Rusya arasında arabuluculuk yapan Çağlar'a 2017 yılında Rusya Devlet Başkanı Putin dostluk nişanı vermişti.

Kaynak: haberrus.ru

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