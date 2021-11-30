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Casusluk iddiasıyla tutuklanan DEVA Partili Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı

TIMETURK / GÜNDEM / Casusluk iddiasıyla tutuklanan DEVA Partili Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı

Casusluk iddiasıyla tutuklanan DEVA Partili Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olan Metin Gürcan, siyasi ve askeri casusluk yapmaktan tutuklanmıştı. Metin Gürcan'ın, casusluk yaptığı iddia edilen anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

2 Saat Önce
2021-11-30 21:40:33
Casusluk iddiasıyla tutuklanan DEVA Partili Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı

Gürcan'ın, İtalyan ve İspanyol diplomatlarla buluşması ve içinde para olduğu belirtilen zarfı alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri dosyaya girdi.

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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, geçtiğimiz günlerde casuslukla suçlandı.

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İstanbul'da 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan gözaltına alınan Metin Gürcan, nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarıldı.

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Deliller doğrultusunda casusluk yaptığına kanaat getirilen Gürcan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Fotoğraflarda Gürcan, Ankara'da bir kafede buluştuğu yabancı diplomatla aynı masada görülüyor.

GÖRÜŞME YAPIP ZARF ALDI

Gürcan'a yönelik casusluk iddialarının görüntüleri de ortaya çıktı.

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Yabancı diplomatlarla görüşmeler yapan Gürcan'ın, zarf aldığı ve görüşme gerçekleştirdiği, kameraya yansıdı.

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Gürcan'ın casusluk faaliyetlerine ilişkin olduğu öne sürülen güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen fotoğraflar soruşturma dosyasına girdi.

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Fotoğraflarda Gürcan, Ankara'da bir kafede buluştuğu yabancı diplomatla aynı masada görülüyor. Gürcan, bir sonraki karede diplomattan içinde para olduğu belirtilen zarfı alıyor ve kafenin bulunduğu AVM'den ayrılıyor.

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Gürcan'ın, aynı diplomatla başka bir zaman kapalı bir otoparkta görüştüğü ana ilişkin fotoğraf da dosyada yer aldı.

İFADESİNDE "ANALİZLERİMİ PAYLAŞTIM" DEDİ

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Metin Gürcan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki ifadesinde, yabancı misyon görevlileriyle zaman zaman bir araya geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu görüşmelerde, Türkiye ve Orta Doğu üzerine hazırladığım ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri paylaştım. Ancak casusluk iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum.

Hiçbir diplomatla gizlilik derecelerinde resmi bilgi ve belgeyi paylaşmadım. 2019 yılından itibaren kişi ve kurumlara tamamen açık şekilde danışmanlık hizmeti veriyorum. Karşılığında bana ödeme yapılıyor.

Türkiye, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan ve Libya gibi ülkelerdeki gelişmeleri, herkesin erişimine açık kaynaklardan derledim."

TRTHaber/YeniŞafak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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