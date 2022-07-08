Çarşaflı kadınlara yönelik paylaşım yapan tıbbi sekreter açığa alındı

Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’nde tıbbi sekreter olarak görev yapan ve izinsiz şekilde çektiği çarşaflı kadınları, “Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum” diyerek sosyal medya hesabından paylaşan B.G. açığa alındı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde cep telefonuyla çarşaflı kadınların videosunu izinsiz çekerek sosyal medyasında nefret paylaşımında bulunan tıbbi sekreter açığa alındı. Sakarya Valiliğince, Sapanca Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan B.G. isimli kadının, sosyal medya hesabında, "Sizden hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum." yazısıyla çarşaflı kadınların videosunu paylaşması üzerine idari soruşturma başlatıldı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında B.G, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla açığa alındı. .