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TIMETURK / GÜNDEM / Canlı yayınında tansiyonu yükselten tartışma! ‘Hanımefendi gibi davranın…’

Canlı yayınında tansiyonu yükselten tartışma! ‘Hanımefendi gibi davranın…’

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında canlı yayında konuklar arasında şiddetli tartışma yaşandı. CHP 26. Dönem Milletvekili Doç. Dr. Gülay Yedekci ile Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir'in birbirlerine seslerini yükselterek hararetli tartışmaya girmeleri moderatöre zor anlar yaşattı.

2 Saat Önce
2022-04-25 08:02:09
Canlı yayınında tansiyonu yükselten tartışma! ‘Hanımefendi gibi davranın…’

Kübra Par'ın Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programında yaşanan tartışma canlı yayına ara verilmesine sebep oldu. Moderatör Kübra Par araya girmeye çalışsa da başarılı olamadı. Hararetin yükseldiği dakikalarda reji çareyi reklama gitmekte buldu. Reklam dönüşünde ikili arasında tansiyon düşmüş gibi görünse de Kübra Par'ın 'özür dileyin' çağrısı yanıtsız kaldı.

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TARTIŞMA NASIL BAŞLADI?

Optimar Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili açıklamaları hakkında konuşurken Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeye başladı. CHP'nin 26. Dönem Milletvekili Doç. Dr. Gülay Yedekci, Daşdemir'in sözlerine karşı çıktı.

Daşdemir, Kılıçdaroğlu'nun Katar'la ilgili iddiaları hakkında özür dilemesi gerektiğini belirtirken, Yedekci ise bunların yalan bilgi olduğunu savundu. Daha sonra Yedekci'nin, Enerji Bakanı Fatih Dönmez'i kastederek, "Bir bakan bir açıklama yapıyorsa mutlaka bilgi ile yapmalıdır." sözleri üzerine Daşdemir, "Bir dinleyin hiç susmuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"HANIMEFENDİ GİBİ DAVRANIN"

Tartışma bu noktadan sonra alevlenerek karşılıklı yüksek sesle konuşmaya dönüştü. Moderatör Kübra Par bu dakikalarda araya girmeyi denese de başarılı olmadı. Tartışma devam ederken Daşdemir'in ağzından, "Hanımefendi gibi davranın" sözleri çıktı. Bu ifadelerden sonra tartışma daha da hararetlendi. Bunun üzerine Yedekci, "Kendinize gelin beyefendi. Kiminle konuşuyorsunuz. Alışamadınız bu ülkede kadınların güçlü olmasına. Biz bu gücü Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Siz kimsiniz bize had bildiriyorsunuz? Siz haddinizi bilin. Ne biçim konuşuyorsunuz?" dedi.

Kübra Par bu kısımda araya girerek, "Hilmi Bey çok ayıp yaptığınız. Benim konuklarımdan hiçbirine “ gibi davranın diyerek öyle davranmadığını iddia edemezsiniz." ifadelerini kullandı. Bu saniyelerden sonra canlı yayına ara verilerek reklama gidildi.

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REKLAM DÖNÜŞÜ

Gerginliğin devam ettiği reklam dönüşünde Kübra Par, Hilmi Daşdemir'den "Hanımefendi gibi davranın" sözlerinden dolayı özür dilemesini istedi. Daşdemir, o ifadeyi sözünün kesilmemesi için söylediğini belirterek özür dilemeyi reddetti ve kendinden özür dilenmesini istediğini açıkladı. Bunun üzerine Kübra Par, "Biri size adam gibi davranın derse özür bekler misiniz beklemez misiniz?" ifadelerini kullandı. Daşdemir'in özür dilememesi üzerine Par'ın, "Sözün bittiği yerdeyiz" demesi dikkat çekti. Par daha sonra Yedekci'den özür diledi. Yedekci programı terk etmek istedi ancak ısrar edilmesi üzerine, "Sizin hatırınıza kalıyorum" dedi. .

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