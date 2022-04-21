Canlı yayında iki isim arasında Suriyeli gerginliği!

Gazeteci ve televizyoncu Erdoğan Aktaş moderatörlüğünde tv100'de ekranlara gelen 'Sağlı Sollu Programı'nda Suriye gerginliği yaşandı.

Gazeteci ve televizyoncu Erdoğan Aktaş moderatörlüğünde tv100'de ekranlara gelen Sağlı Sollu programına bu hafta, Prof. Dr. Ersan Şen, Dr. Sinan Oğan, Diriliş Postası yazarı Murat Özer ve avukat Cem Kaya konuk oldu.

Programda; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Suriyeli sığınmacılar konusunda yaptıkları açıklamalar değerlendirildi, Türkiye'deki "göçmen" sorununa dikkat çekildi.

"ELİNE 500 DOLAR VERDİĞİNİZDE

İŞLEMEYECEKLERİ SUÇ YOKTUR"

Sinan Oğan, "Bu çocuklar sığınmacı kamplarında yaşamıyor, delikanlı yaşa geldiler ve şehrin belli varoşlarında yaşıyorlar. Bu çocuklardan 5 bini terör örgütlerinin eline ucuz taşeron işçi olarak düşecekler. Eline 500 dolar verdiğinizde işlemeyecekleri suç yoktur." dedi.

"SANDIĞA GÖMECEK TÜRK MİLLETİ"

Sığınmacı sorununun seçim sonuçlarına etki edeceğini söyleyen Sinan Oğan ise "Türk milletinin bu konudaki(göçmen) tepkisini sandıkta öyle bir göreceksiniz ki sandıkta yok efendim zamlarmış, pahalılıkmış, onlara dua eder hale geleceksiniz. Sandıkta bu işin hesabını kim karşısındaysa onlarla birlikte sandığa gömecek Türk milleti." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN SURİYE PLANI...

"ABD ile Suriye'yi parçalama politikasında Türkiye Cumhuriyeti adı koyulmamış bir savaş halindedir" diyen Ersan Şen de "Sadece silahlar çekilmemiştir. Orada PKK-YPG silah desteği devam eden ABD, uydu garnizon devleti kurma hevesi ve isteğindedir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YA VAZGEÇİRECEK YA DA SAVAŞACAK"

Savaş durumuna dikkat çeken Ersan Şen, "ABD diplomasi masasını yıktı, savaşacağız. Biz bu toprakları kalemle çizmedik. Türkiye eninde sonunda ya Suriye ile diplomatik temaslarını güçlendirip ABD'nin orada uydu garnizon devleti kurma sevdasından vazgeçirecek ya da savaşacak" dedi.

"KILIÇDAROĞLU SORUMLU"

Öte yandan programın bir bölümünde Ersan Şen, "Günde sınırdan 1200 kişi geçiyor, bunun sorumlusu kim? Kemal Kılıçdaroğlu mu?" diye sordu, avukat Cem Kaya da, "Evet, Kılıçdaroğlu sorumlu" şeklinde cevap verdi. .