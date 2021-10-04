Canlı yayında Fatih Altaylı'ya zehir zemberek sözler: 'Gazeteci değil...'

Gazeteci Fatih Altaylı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in mesajlarını Twitter hesabından paylaşan gazeteci Erk Acarer'i yazısında ismini vermeden eleştirdi. Acarer önce Twitter hesabından, sonra da KRT TV canlı yayınından Altaylı hakkında ağır eleştirilerde bulundu.

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in mesajlarını Twitter hesabından paylaşan gazeteci Erk Acarer'i yazısında ismini vermeden eleştirdi. Acarer, Altaylı'nın yazısını alıntılayarak, "Yeni dönem yaklaşırken, AKP ile en çok biz mücadele ettik diyecek, şanlı şöhretli köşelerinden ayrılmamak için kıvırıp duracak çakallardır bunlar. Yazmaya dahi korksan da benim bir adım var. Öğreneceksin!" yanıtını verdi. KRT TV canlı yayınında da Acarer, Altaylı için ağır eleştirilerde bulundu.

ACARER: HADDİNİZİ BİLİN, BEN PEKER'E MİKROFON UZATTIM

Acarer paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

Alo Fatih hadisesine imza atmış, Gezi'de Erdoğan'ın sözcülüğünü yapmış, tarikatları Cübbeli Ahmet aracılığı ile başımıza çıkarmış, kendisi ile direk bağı olmayan bir ‘gazeteciye' telefon alıp hemen "açacaksın demiş biri de ayar vermesin! Haddinizi bilin! Ben Peker'e mikrofon uzattım.

"YAZMAYA DAHİ KORKSAN DA BENİM BİR ADIM VAR"

Yeni dönem yaklaşırken, AKP ile en çok biz mücadele ettik diyecek, şanlı şöhretli köşelerinden ayrılmamak için kıvırıp duracak çakallardır bunlar. Yazmaya dahi korksan da benim bir adım var. Öğreneceksin!

"EĞER BİR GAZETECİLİK TARTIŞMASI YAPILACAKSA BUNU HOCALARLA YAPMAYI TERCİH EDERİM"

Eğer bir gazetecilik tartışması yapılacaksa bunu hocalarla yapmayı tercih ederim, AKP'yi başımıza bela etmiş her dönemin adamlarıyla değil! Herkes haddini bilecek!



Gazetecilikmiş! Pehh… Siyasilerin ve bakanların kokain kaçakçılığını tartışmayalım diye ne yapacağınızı, nasıl kıvıracağınızı şaşırdınız. Ama esas meselemiz bu! Bunu da öğreteceğim. İkiyüzlüsünüz!

Alayınız kıvırırken, ben evimin içinde saldırıya uğradım, tuvalete polise haber vererek gitmeye mahkum olduğum bir yaşamım ve sıfır can güvenliğim var. Söz verdim ve devam ettim. Bana muhalifçilik oynamayın! Kutuyu çok kötü açarım, insan içine çıkamazsınız. Yeter lan artık, susuyoruz diye…. Edebimizden!

"FATİH ALTAYLI GAZETECİ DEĞİLDİR"

Altaylı'ya bir cevap da KRT TV canlı yayınında veren Acarer, "Fatih Altaylı kamu yararına bir şey yapmamıştır. Telefonlarla ayar yemiş birisinin gazetecilik etiğinden bahsetmesine şerh koyarım. Altaylı gazeteci değildir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "gazetecilik meslek etiğini ihlal ettiğini savunduğu Erk Acarer'in Sedat Peker'in mesajlarını kendi hesabından paylaşmasının gazetecilik faaliyeti değil aracılık olduğu" eleştirisini yöneltmişti. Bildirici'nin ardından T24 yazarı Tuğçe Tatari'nin "Sedat Peker'in karşısında yapılan gazetecilik mi aracılık mı?" yazısıyla da tartışma sosyal medyada gündem olmuştu.

Acarer, bilgileri teyit ettiğine dair kendisine destek veren Peker'e teşekkür etmiş, "Eleştirilerin de başımın üstünde yeri var" demişti.

Kaynak: Medyatava

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.