Canlı yayında Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek arasında 'HDP' tartışması

tv100'de Gündeme Dair programın konukları Cemal Enginyurt ile Latif Şimşek arasında sert bir tartışma yaşandı. Şimşek'in 6'lı masada CHP'in HDP ile işbirliği yaptığını öne sürüp 'HDP yoksa hiçbiriniz yoksunuz' demesine sinirlenen Enginyurt, 'HDP ile işbirliği yapan namerttir.' tepkisini gösterdi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Korkusuz Gazetesi Yazarı Barış Yarkadaş, Gazeteci Latif Şimşek ve Siyaset Bilimci Doğan Çağlar; Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

HDP ile işbirliği tartışması

Latif Şimşek'in ''Devlet Bahçeli hiçbir karşılık beklemeden beka sorununu kendisine gündem yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti hükümette destek veriyor. Hiç bir karşılık beklemiyor. Temel Karamollaoğlu koalisyon imzalayacağız derken o koalisyona heralde boş bir kağıdın altına imza atacak değiller. Burada 6 parti var, bu 6 parti altına ne imza atacak. Mesela CHP, HDP ile ilgili o protokolün altına ne yazacak.'' sözlerine Cemal Enginyurt itiraz etti. Enginyurt, ''Hiçbir şey yazamaz. HDP yok ki orada.'' dedi.

'HDP yoksa hiçbiriniz yoksunuz'

Bunun üzerine Şimşek, ''HDP yoksa hiçbiriniz yoksunuz.'' şeklinde yanıt verdi.

Bu sözlere çok sert tepki gösteren Enginyurt, ''Sen ne zannediyorsun. Senin Türkiye seçmeninden haberin yok.' Türkiye'nin 63 milyon seçmeni var. HDP kim yahu. İşine gücüne baksın. HDP ile işbirliği yapan namerttir.'' ifadelerini kullandı.

Devam eden tartışmada stüdyoda gergin anlar ortaya çıktı.