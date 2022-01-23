Canlı yayında Ali Babacan'a ilginç protesto

Konya'da Kanal 42 TV'de program yapan gazeteciler, hava muhalefeti nedeniyle canlı yayın programını iptal eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı koltuğuna resmini koyarak protesto etti.

Gazeteciler Mücahit Enes Turbil ve Emre Özgül, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile yapacakları programın, başlangıcına 5 saat kala DEVA Partisi tarafından iptal edilme kararına protesto yayını yaparak karşılık verdi.

Boş kalan konuk koltuğuna Ali Babacan'ın resmî bırakıldı. Ayrıca Babacan'a ayrılan koltuğa da “rezerve” yazısı konuldu.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Gazeteci Mücahit Enes Turbil, DEVA Partisi'nin bu tutumunun doğru olmadığını söyledi. Daha önce de söz vermelerine rağmen DEVA Partisi'nin yayın yapmaktan çeşitli bahanelerle uzak durduğunu ifade eden Turbil, şunları söyledi:

“Konya gibi zorlu bir şehirde gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Her kesimin kendini ifade edebilmesi için bütün baskılara rağmen yayın yapmanın gayretini veriyoruz. Bu kapsamda çeşitli programlar icra etmek için Konya'ya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Beye de bir program talebinde bulunduk. Kabul edildi ama daha sonra hava muhalefeti gerekçe gösterilerek, özenle hazırladığımız program iptal edildi.

Başlamasına 5 saat kala programın iptal edilme kararının alınması doğru olmadı. Bu, DEVA Partisi'nin ilk iptal ettiği program da değil. Daha önce de söz vermelerine rağmen çeşitli gerekçelerle organize ettiğimiz programı iptal ettiler. Bizim amacımız körü körüne bazı şeyleri eleştirmek değil. Bizim tepkimiz iktidar olmadan iktidar havasına girenlere. Bizim tepkimiz Ali Bey ile vatandaşın arasına bilerek ya da bilmeyerek duvar örenlere. Ünlü bir yazar; ‘Eğer yürüdüğünüz yolda hiçbir zorluk yoksa o yol sizi hiçbir yere götürmez' demiş. Doğru söylemiş. Yoksa yerel bir medya kuruluşu olduğumuz için mi sürekli bizleri görmezden geliyorsunuz?” .