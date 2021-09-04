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TIMETURK / GÜNDEM / Cankat Erdoğan, “Çevremize Karşı Duyarlı Olalım”

Cankat Erdoğan, “Çevremize Karşı Duyarlı Olalım”

Cankat Erdoğan, son günlerde ülkemizde art arda yaşanan felaketlere karşı yaptığı açıklamada, “Küresel bir salgının ortasında hastalıklar ile mücadele halinde iken depremler, seller ve orman yangınları ile de mücadele etmek durumunda kalmamız ülkemiz adına oldukça üzücü bir durumdur.” dedi.

26 Dakika Önce
2021-09-04 12:28:22
Cankat Erdoğan, “Çevremize Karşı Duyarlı Olalım”

Bir sanatçı olmanın ötesinde bir insan olarak, yaşananlar karşısında duyarsız kalmanın, üzülmemenin mümkün olmadığını belirten Cankat Erdoğan, “Bir insanın orman yangınlarında yanan ağaçlara, hayatını kaybeden hayvanlara en önemlisi de insanlara üzülmemesi hiç mümkün müdür? Yılların birikimi olan hektarlarca ormanlık alanın birkaç günde küle dönmesi, eski haline gelmesinin on yıllar alacağının bilinmesi vicdanları sızlatmaz mı?” dedi.

Yaşanan felaketler için sanatçıların ekstradan bir duyarlılık göstermelerinin gerekmediğini, insan olmanın duyarlılık gösterme adına yeterli olduğunu ifade eden Cankat Erdoğan, “Halkımız her türlü felakette bir ve beraber olduğunu göstererek bu zorlu süreçlerin üstesinden gelebilmeyi bilmiştir. Temennimiz alınacak tedbirler vasıtası ile en azından bu tür felaketlerin engellenebilmesi mümkün olan, orman yangını, sel gibi üzücü olayların bir daha yaşanmaması, yaşanan felaketlerde ise yaraların en kısa zamanda sarılmasıdır.” dedi.

Cankat Erdoğan sözlerine, “Üzülerek söylemem gerekirse biz de artık insan olarak ne yapacağımızı bilemez hale geldik. Son iki yıllık süreçte felaketler üst üste geldi. Daha birini atlatmadan bir diğeri başlıyor. İnşallah en kısa sürede tüm bu felaketlerin üstesinden gelir yaralarımızı da sarmış oluruz. Halk olarak rahat bir nefes almayı özledik.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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