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Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü.

40 Dakika Önce
2022-06-14 12:25:46
Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü!

4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Kaftancıoğlu geçen hafta Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Kaftancıoğlu, işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.

Kaftancıoğlu hakkında ayrıca siyaset yasağı getirilmişti. Edinilen bilgiye göre, Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

Kaftancıoğlu'nun üyeliğinin düşürülmesi ile İstanbul İl Başkanlığı da infaz süreci tamamlanana kadar resmen bitmiş olacak.

Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Siyasi yasak kararını tanımıyoruz mahkemeyi tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl başkanımızdır. Nokta' demişti.

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