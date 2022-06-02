Canan Kaftancıoğlu'na beraat

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na, 'SaBıKa Holding Broşürü'yle ilgili paylaşımı nedeniyle, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla açılan davadan beraat etti.

CHP Genel Merkezi tarafından "paravan şirketlerle kara para akladığı, nitelikli dolandırıcılık yaptığı, bürokrasi ve yargıya rüşvet verdiği" ileri sürülen Sezgin Baran Korkmaz ve holdingiyle ilgili bilgilerin yer aldığı 'SaBıKa Holding' başlıklı broşürü paylaştığı gerekçesiyle 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu'na dava açılmıştı.

Kaftancıoğlu bugün İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Kaftancıoğlu davadan beraat etti.

Ne olmuştu?

15 Ekim 2021 tarihinde CHP'li bazı İstanbul il ve ilçe yöneticileri ile partililer tarafından Beşiktaş ve Beyoğlu'nda broşürleri dağıtanlar hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede aralarında il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "devlet görevlisine hakaret" suçlamalarıyla 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Aynı broşürü sosyal medya hesabından, "Kara para, siyaset ve yargı hikayesinin anlatıldığı SaBıKa Holding broşürlerimizi vatandaşlarımızla buluşturacak ve bir daha yaşanmasın diye hep birlikte çalışacağız… Gençler akıttığınız tere sağlık…” notuyla paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında da aynı suçlamalardan dava açıldı.