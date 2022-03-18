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Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü törenlerle kutlanıyor

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Çanakkale'deki Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından 'Çanakkale Geçilmez' yazılı altın madalyanın toka edildiği Türk bayrağı törenle göndere çekildi.

1 Saat Önce
2022-03-18 10:46:13
Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümü törenlerle kutlanıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalyanın toka edildiği Türk bayrağı törenle göndere çekildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehitler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Bu sırada TCG Kınalıada gemisinden 21 pare top atışı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına, 3972 sayılı kanunla Çanakkale'ye verilen ve üzerinde "Çanakkale Geçilmez" yazan altın madalya Bakan Akar tarafından bayrağa takılarak göndere çekildi.

Törene, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Lucas Robson, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nicole Slight ile siyasi parti temsilcileri de katıldı. .

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