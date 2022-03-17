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1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu

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Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? 1915 Çanakkale Köprüsü nereyi bağlıyor? Çanakkale Köprüsü açılış programı

Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Geçtiğimiz ayın son gününde açılacak olan Çanakkale Köprüsü'nün açılışı ertelenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı duyurmasından sonra 'Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak, Çanakkale Köprüsü nereyi nereye bağlıyor?' soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte Çanakkale Köprüsü açılışına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

3 Saat Önce
2022-03-17 11:38:33
Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? 1915 Çanakkale Köprüsü nereyi bağlıyor? Çanakkale Köprüsü açılış programı

Geçtiğimiz ayın son gününde açılacak olan Çanakkale Köprüsü'nün açılışı ertelenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı duyurmasından sonra "Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak, Çanakkale Köprüsü nereyi nereye bağlıyor?" soruları sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte Çanakkale Köprüsü açılışına ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaya göre Çanakkale Köprüsü 18 Mart Cuma günü açılacak. Şubat ayında açılması planlanan köprünün, 18 Mart'ta açılmasının daha uygun olacağını belirten görüşler nedeniyle açılış, daha anlamlı bir güne ertelendi.

Erdoğan köprüyle ilgili; "Artık inşasında sona geldiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü ile bu projenin hem en zor hem en prestijli bölümlerinden birini daha tamamlamış oluyoruz. Köprümüz 18 Mart'a ithafen 318 metre olarak belirlenen yüksekliği ve Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne işaret eden 2023 metre uzunluğuyla anlamlı mesajlara da sahiptir." şeklinde bir açıklamada bulundu.

1915 Çanakkale Köprüsü nereyi bağlıyor?

1915 Çanakkale Köprüsü Avrupa yakasında yer alan Gelibolu ilçe merkezinin 10 kilometre güneyindeki Sütlüce köyü ile Asya yakasında bulunan Lapseki ilçesini birbirine bağlıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında başlatılan proje; Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 km uzunluğundaki otoyolu ve 13 km uzunluğundaki bağlantı yollarını kapsıyor. .

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