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Çanakkale'de son 92 yılın en sıcak haziran ayı günü yaşandı

Çanakkale'de dün 37,2 santigrat derece olarak ölçülen hava sıcaklığı son 92 yılda haziran ayında ölçülen en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçti.

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Google News - Timeturk
28.06.2021 21:37:45
Çanakkale'de son 92 yılın en sıcak haziran ayı günü yaşandı

Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çanakkale ve ilçelerinde yaklaşık 15 gündür kademeli olarak artış gösteren hava sıcaklıklarının haziran ayının sonlarında zirve yaptığı hatırlatıldı.

Açıklamada ilde dün hava sıcaklığının 37,2 santigrat derece olarak ölçüldüğü ve bunun 92 yıllık gözlem tarihinin en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Daha önce ilde en yüksek hava sıcaklığı, 36.8 santigrat derece ile 24 Haziran 2007'de kaydedilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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