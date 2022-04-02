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TIMETURK / GÜNDEM / Çanakkale’de korkutan orman yangını

Çanakkale’de korkutan orman yangını

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

16 Dakika Önce
2022-04-02 08:04:00
Çanakkale’de korkutan orman yangını

Yangına çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Civar köylerde olası bir tehlikeye karşı önlemler alındı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Bursa'daki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Karaislah mahallesi'nde de orman yangını çıktı. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

Kuvvetli rüzgar ekiplerin müdahalesini zaman zaman güçleştiriyor. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Bilecik'te yangın kontrol altına alındı

Bir orman yangını da Bilecik Abuşlar mevkiinde çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf edildi.

Yangın saatler süren çalışmanın ardından kısmen kontrol altına alındı. .

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