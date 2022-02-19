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TIMETURK / GÜNDEM / Can Dündar: 'Geççek' ile zil takıp oynadık, bu daha provası

Can Dündar: 'Geççek' ile zil takıp oynadık, bu daha provası

Firari gazeteci Can Dündar, Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına destek vererek, 'Geçecek ile zil takıp oynadık, bu daha provası' dedi.

26 Dakika Önce
2022-02-19 11:51:28
Can Dündar: 'Geççek' ile zil takıp oynadık, bu daha provası

Tarkan'ın "Geççek" şarkısının yankıları sürüyor. Şarkını sözlerine destek verenler de var politik bulup eleştirenler de...

Tarkan'ın şarkısına övgüler yağdıran firari gazeteci Can Dündar ise, "Geççek ile zil takıp oynadık" dedi.

Can dündar YouTube kanalından yaptığı yorumda, "Tarkan, cesaretle seslendi. Tam da toplumun kedere boğulduğu bir dönemde çilenin biteceği müjdesini zilleri takacağımız günün haberini verdi. Zillerin takıp oynayanların coşkusu sarayı uyutmamıştır dün gece. Bu daha provası." dedi.

Dündar Twittar'dan yaptığı paylaşımda ise, şunları söyledi:
Dil, rahatını sever; kültür, özgürlük ister. Bir akşam ekrana çıkıp “gitcek” müjdesi verdi mi, adamı “dilini koparırım” filan dediğine pişman eder. Ne diyeceğini şaşırıp 3 dakkalık klibin ardında “şer ittifakı”,“yabancı güçler”, “hain odaklar” filan arar durursun."

Ekran Resmi 2022-02-19 11.27.14

Ekran Resmi 2022-02-19 11.27.41

Almanya'ya kaçmıştı!

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Can Dündar'ı "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay, "FETÖ'ye dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçlamasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

31 Ekim 2016 tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarılan Can Dündar, can güvenliği endişesiyle Almanya'ya kaçmıştı.

 

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