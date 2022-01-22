Can Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na ‘Sedef Kabaş’ eleştirisi

Firari gazeteci Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik çirkin sözlerinden dolayı tepkilerin odağındaki gazeteci Sedef Kabaş’a sahip çıktı. Dündar, Kabaş’ın gözaltına alınmasına sessiz kalan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ise eleştirdi.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davadan yargılanan ve Almanya'ya firar eden eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözlerinden dolayı tepkilerin odağındaki gazeteci Sedef Kabaş'a sahip çıktı.

Dündar, Kabaş'ın gözaltına alınmasına tepki göstermeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise eleştirdi.

Twitter'dan Sedef Kaya'nın gözaltına alınmasına tepki gösteren Dündar, CHP Liderine yaptığı çağrıda şunları söyledi:

“Erdoğan'ın camide Sezen Aksu'nun ‘dilini koparma' tehdidinin üzerinden 24 saat geçti.

Ana muhalefet partisi liderinden hala tepki yok.

Sedef Kabaş'ın geceyarısı evi basılıp gözaltına alınmasının üzerinden 12 saat geçti. Kemal Kılıçdaroğlu suskun.

Daha ne olması bekleniyor?”

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