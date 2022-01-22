DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sedef Kabaş ile ilgili yeni gelişme
Can Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na ‘Sedef Kabaş’ eleştirisi
Sedef Kabaş tutuklandı mı? Sedef Kabaş neden gözaltına alındı?
Bakan Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle buluştu
Nagehan Alçı, koronavirüse yakalandı
Sivasspor - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Gazeteci Sedef Kabaş'a tepkiler büyüyor
Heidi'nin ayakları neden çıplaktı?
Kıbrıs Zafere Doğru 22 bölüm izle | Kıbrıs Zafere Doğru son bölüm tek parça izle
Fil suresi Türkçe nasıl okunur? Fil suresinin meali nedir?
İslam Memiş'ten dolar ve altın için net tahmin
Yarışmadaki tavır ve sözleriyle tepki çekti
Adana hava durumu (22 Ocak- 20 Şubat)
NASA'dan sıra dışı keşif: Üretken kara delik keşfedildi
Altay Kurtoğlu kimdir? Yalnız Kurt dizisinde oynayan Altay Kurtoğlu'nun gerçek adı ne?

TIMETURK / GÜNDEM / Can Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na ‘Sedef Kabaş’ eleştirisi

Can Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na ‘Sedef Kabaş’ eleştirisi

Firari gazeteci Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik çirkin sözlerinden dolayı tepkilerin odağındaki gazeteci Sedef Kabaş’a sahip çıktı. Dündar, Kabaş’ın gözaltına alınmasına sessiz kalan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ise eleştirdi.

36 Dakika Önce
2022-01-22 15:10:09
Can Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na ‘Sedef Kabaş’ eleştirisi

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davadan yargılanan ve Almanya'ya firar eden eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözlerinden dolayı tepkilerin odağındaki gazeteci Sedef Kabaş'a sahip çıktı.

Dündar, Kabaş'ın gözaltına alınmasına tepki göstermeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise eleştirdi.

Twitter'dan Sedef Kaya'nın gözaltına alınmasına tepki gösteren Dündar, CHP Liderine yaptığı çağrıda şunları söyledi:

“Erdoğan'ın camide Sezen Aksu'nun ‘dilini koparma' tehdidinin üzerinden 24 saat geçti.
Ana muhalefet partisi liderinden hala tepki yok.
Sedef Kabaş'ın geceyarısı evi basılıp gözaltına alınmasının üzerinden 12 saat geçti. Kemal Kılıçdaroğlu suskun.
Daha ne olması bekleniyor?”

Ekran Resmi 2022-01-22 14.57.44

Ekran Resmi 2022-01-22 15.33.40

 

 

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş