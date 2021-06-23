Can Ataklı’dan yeni iddia: 40 milyon TL'yi buharlaştıran CHP'li kim?

Can Ataklı, Uğur Dündar ile Yılmaz Özdil arasında geçen Sezgin Baran Korkmaz bağlantılı Artı 1 TV iddiası ile ilgili yeni bir iddiayı ortaya attı. Ataklı, YouTube kanalında Artı 1 TV'nin kuruluşunda birçok şaibenin olduğunu iddia etti. Ataklı, CHP'li bir ismin 40 milyon TL parayı ‘buharlaştırdığı' iddiasını da ortaya attı.

Kara para aklamak ve dolandırıcılıkla suçlamasıyla hakkında Türkiye ve ABD'de yakalama kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın bazı gazetecilerle karanlık ilişkiler kurduğu iddiaları medyada tartışılmaya devam ediyor.

Sezgin Baran Korkmaz'ın CHP yandaşı Artı 1 TV'nin kuruluşunda etkili olduğu iddiası ile birlikte ortalık karışmıştı. Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, Twitter hesabından, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor..." ifadelerini kullanırken, bir başka Sözcü Yazarı Uğur Dündar ise yapılan imalı ifadeler üzerine hakkında sert cevap verdi.

Dündar, "Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Birisi Müjdat Gezen'dir, İkincisi sensin. Sana 'kardeşim' dedim. Sen nasıl olur da 'değerli ağabeyim' dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin" dedikten sonra, 'Karşıma çıkma, fena yaparım' sözleriyle Özdil'e yönelik tehdit içerikli ifadeler kulandı.

Özdil bunun üzerine Dündar'a, 'Yani kanal kiminmiş?' karşılığını verdi. Artı 1 TV'nin kuruluşu ile ilgili skandal iddiaların üstüste gelmesi üzerine gazeteci Can Ataklı'dan da yeni bir iddia geldi.

Ataklı, "Artı 1 TV'nin kuruluş aşamasında bir CHP'linin 40 milyon TL'nin buharlaştırıldığını' iddia etti. Ataklı, kanal ile ilgili birçok şaibenin de konuşulduğunu ekledi.

“ARTI 1 TV'NİN KURULUŞU İLE İLGİLİ BİRÇOK ŞAİBE VAR”

YouTube kanalı üzerinden canlı yayın yapan Can Ataklı, Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'in karşılıklı atışmasını yorumladı. Ataklı, "Konuşulanları aktarmak durumundayım. Uğur Dündar ile Tuncay Mollaveyisoğlu'nu da ayrı tutarak anlatacağım. Artı 1 TV'nin kurulduğu zamanla ilgili birçok şaibe var." dedi

"40 MİLYON TL'Yİ BİR CHP'Lİ BUHAR ETTİ"

Artı 1 TV'nin kuruluşu ile ilgili duyduklarını kataran Ataklı, "Bir kere CHP'den toplanan 40 milyon TL para var. Yine bir başka CHP'linin 'Ben hallediyorum' diyip o paranın önemli bir bölümünü yok ettiğini söylerler." diye konuştu.

Ataklı, Özdil-Dündar tartışmasını doğru bulmadığını, Özdil'in tartışmadan büyük yara aldığını, Dündar'ın çıkışının ise anlamsız olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Artı 1 TV'nin kuruluşu ile ilgili ABD'deki iddianamede yer alan detayları aktaran Özdil, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor..." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine TELE 1 kanalında bir canlı yayına çıkan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'e sert karşılık vererek Özdil'e 'Mezarıma bile gelmeyeceksin. Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Birisi Müjdat Gezen'dir, İkincisi sensin. Sana 'kardeşim' dedim. Sen nasıl olur da 'değerli ağabeyim' dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin" ifadelerini kullanmıştı.

Dündar, Özdil'i 'Karşıma çıkma fena yaparım' diye tehdit ederken, Özdil, 'Yani kanal kiminmiş' göndermesiyle karşılık vermişti.

Artı 1 TV'nin kuruluşunda Sezgin Baran Korkmaz'ın finansman desteğinin olduğu iddiasından hareketle ‘kara para aklama' suçlamaları medyada tartışılmaya devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.