Çamlıca Kulesi'nde hasar! Ziyaretçi kabul edilmeyecek

Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde meydana gelen hasardan dolayı ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı.

İstanbul'da bulunan Çamlıca Kulesi'nde yapılan bakım sırasında cephe vincinden parçalar düşmesi sonucu dış cephede hasar meydana geldi. Kaza sonrası kuleye ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı.

Çamlıca Kulesi'nin internet sitesinde konuya ilişkin yayımlanan açıklama şöyle:

"6 Kasım Pazar gecesi Çamlıca Kulesi dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında, cephe vincinden parçalar düşmüş ve dış cephede hasar meydana gelmiştir. Tüm operasyonlarımız yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldığı için maddi hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Radyo ve TV yayıncılığı teknik altyapı hizmetimiz olağan şekilde devam etmektedir. Dış cephede oluşan yüzeysel hasar en kısa sürede giderilene kadar Çamlıca Kulesi ziyaretçi kabul edemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." .