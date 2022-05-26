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Caminin tuvalet kapısı üçüncü kez çalındı

Beşiktaş Tuzbaba Camii'nin şadırvan kapısı cemaatin iddiasına göre 3 kez farklı tarihlerde çalındı. Şüphelilerden birinin kapıyı sırtlayarak götürdüğü anlar kameraya yansıdı.

50 Dakika Önce
2022-05-26 18:38:19
Caminin tuvalet kapısı üçüncü kez çalındı

Türkali Mahallesi'nde bulunan Tuzbaba Camisi'nde üç ay önce iki kişi caminin şadırvan kapısını yerinden söktü.

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İki kişiden birisi kapıyı sırtlayarak götürdü. Şüphelilerin kapıyı çaldıktan sonra sokakta yürüdükleri anlar kameraya yansıdı.

Üçüncü defa çalındı

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Cami cemaati kapının önceden 2 kez daha çalındığını söyledi. Sadi Kahraman, "Şadırvan tuvaletinin kapılarının çalınması ilk defa başımıza gelmiyor. Cemaat olarak yaptırdık ancak ikinci ve üçüncü defa çalındı. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Bir şekilde gelip hallediyorlar işlerini.

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Maddi olarak da çok değerli bir şey değil aslında. Sadece kenarlı alüminyum, ortası PVC olan bir kapı. Maalesef camiye kadar dadandı bu insanlar. Biz de cemaat olarak çalındıkça yaptırıyoruz" dedi. DHA .

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