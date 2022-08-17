Camilerden ''Suriye'ye operasyon'' anonsu yapıldı: Bakan Soylu ve valilikten tepki geldi!

Suriye sınırında Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan camilerden gece yarısı anonslar yapıldı. Yapılan anonsta 'Kahraman Türk Ordusu birazdan terör örgütü PKK’ya operasyon düzenleyecektir. Lütfen evlerinizden çıkmayın.' ifadeleri kullanıldı.

PKK/YPG, Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 havan mermisi attı. Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelerden ateşlenen 4 havan mermisi, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti.

Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara, toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Karkamış ilçesine terör örgütü tarafından havan mermisi atıldığını belirterek, "Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu gece saatlerinde ise Karkamış'ta flaş bir gelişme yaşandı. Bölgedeki camilerden "Kahraman Türk Ordusu birazdan terör örgütü PKK'ya operasyon düzenleyecektir." anonsu yapılırken vatandaşlardan evlerinden çıkmamaları istendi.

"MAKSADINI AŞMIŞ BİR İLAN OLMUŞ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölcük'te düzenlenen 17 Ağustos Deprem Anması programından ayrıldığı sırada Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde camilerden yapılan anonslarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Anonsların maksadını aştığını söyleyen Soylu, "Maksadını aşmış bir anonsun camiden yapıldığı konusunda biraz önce vali beyle konuştum. Böyle bir sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece anladığım kadarıyla ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var, ne başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde, buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğuk kanlı olmaları. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum" dedi.

GAZİANTEP VALİLİĞİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karkamışta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı vb.bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir.

Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır.