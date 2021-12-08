DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya'ya karşı nükleer silah seçeneği önerisi. Nükleer güç nedir; ABD nükleer silah kullanabilir mi?
Ambalajları sade, gramajları düşük olacak
Cami tuvaletinde başından vurulmuş halde bulundu
İntihar eden 2 asker, yıllar sonra şehit sayıldı
İngiltere'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
500 bin liraya 'gök taşı' diye çakıl taşı alanlar olmuş
Pele yeniden hastaneye kaldırıldı
Pancar vücudu zehirli maddelerden temizliyor
Korkutan dolar uyarısı? Türkiye kritik eşikte mi? Scope Ratings'in amacı ne?
Manchester United - Young Boys maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Bayern Münih - Barcelona maçını donmadan HD olarak canlı izle!
DSÖ: Omicron'un küresel bir kriz haline gelmesini önlemek için Kovid-19 aşınızı yaptırın
Kilo vermek isterken bu hatalara düşmeyin
Brezilyalı Pele tekrar hastanede. Pele'nin hastalığı ne? Pele kanser mi?
Google: 2021’de Türkiye en çok bunları aradı

TIMETURK / GÜNDEM / Cami tuvaletinde başından vurulmuş halde bulundu

Cami tuvaletinde başından vurulmuş halde bulundu

Elazığ İzzetpaşa Camisi tuvaletinde bir kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis Kalçık'ın intihar ettiği ihtimalini değerlendirirken, olayla ilgili inceleme başlattı.

1 Saat Önce
2021-12-08 23:07:10
Cami tuvaletinde başından vurulmuş halde bulundu

Olay, akşam saatlerinde İzzetpaşa Camii'nin tuvaletinde meydana geldi. Tuvaletten silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

081220212202080778303

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Faruk Kalçık'ın (32) olay yerinde başından tabancayla vurulmuş halde hayatını kaybettiğini belirledi. Kalçık'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis Kalçık'ın intihar etttiği ihtimalini değerlendirirken, olayla ilgili inceleme başlattı. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş