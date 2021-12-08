Cami tuvaletinde başından vurulmuş halde bulundu

Elazığ İzzetpaşa Camisi tuvaletinde bir kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis Kalçık'ın intihar ettiği ihtimalini değerlendirirken, olayla ilgili inceleme başlattı.