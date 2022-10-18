Cami imamından doktorlara duygulandıran mektup

Van'ın Erciş ilçesinde bir cami imamı, kendisine ait inşaat nedeniyle oluşabilecek gürültü nedeniyle doktorların yaşadığı bir apartmana özür mektubu yazdı. Sosyal medyada paylaşılan mektup pek çok kişinin takdirini topladı

Van Erciş'te ağırlıkla doktorların oturduğu bir apartmanda yaşayan doktor, apartmana asılan bir mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Civardaki bir caminin imamı tarafından yazılan mektupta, doktorların oturduğu apartmanın yakınında gerçekleşecek olan inşaat nedeniyle oluşabilecek rahatsızlıklar için özür dilendi. İnceliği ve kibarlığı pek çok kişi tarafından övgüler alan mektuba gelen yorumlar arasında "Bu incelik karşısında hafta sonu bir tuğla da biz koyardık" yer aldı.

"Siz bizim baş tacımızsınız"

Cami imamının doktorlara yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Ben Büyük Hafız Cami imamı Mümtaz Tekce. Malumunuz yan tarafta kendi şahsıma bir ev yapmaya başladım. Mevsim sonbahar bir iki hafta içerisinde bitirmeye çalışacağız.

Siz doktorlar baş tacımızsınız. Öncelikle sizleri rahatsız ettiğim için haklarınızı helal edin. İşçiler cumartesi ve pazar çalışmasın demişsiniz. Ben de sizi rahatsız etmemeyi çok isterdim.

Ama önümüz kış, işçiler de emekçi insanlar. Böyle bir şansları yoktur. Sizden ricam bir iki hafta bizleri idare ediniz. Tekrardan sizler rahatsız ettiğimiz için sizden özür diliyorum. Size layık bir komşu olmak için elimden geleni yapacağım.

Her birinizin kapısını tek tek çalabilirdim. Ama ben bundan haya ettim.

Lütfen şikayetleriniz için beni arayın.” .