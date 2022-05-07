Çakıcı'dan Özdağ'a tepki: 'Soros’un ve okyanus ötesinin borazanını çalmaktadır'

İçişleri Bakanı Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki tartışmaya Alaattin Çakıcı da dahil oldu. Çakıcı, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a tepki göstererek 'Soros’un ve okyanus ötesinin borazanını çalmaktadır' dedi.

Alaattin Çakıcı isim vermeden Özdağ'ın Cumhuriyet Savcılığı'na gitmek yerine, sokak kabadayısı gibi arkasına birilerini alarak İçişleri Bakanlığı önünde şov yaptığını söyledi.

Çakıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı;

"Ukrayna'yı Afganistan'a çevirmek istiyorlar"

"Ülkemizin kuzeyinde dünya ateş çemberinden geçerken, güneyimizde de hala PKK ve terörist dinci örgütlerin tehlikesi devam etmektedir. Batı ve okyanus ötesi, batılı sivil toplum örgütleri ve Soros, Rusya'yı Ukrayna bataklığına soktu. Ukraynalılar milli mücadele vermektedir.

Rusya'nın da kendine göre haklı nedenleri var ama orantısız güç kullanan Ruslar kendileriyle akrabalık bağı olan Ukraynalılar ile savaşmaktadır. Amerika ve batı ekonomik ve silah yardımı yapmak suretiyle Ukrayna'yı ikinci bir Afganistan'a çevirmek için hem Rusya'yı hem de Ukrayna'yı bir bataklıkta birbirine yedirtiyorlar. Biz devlet olarak her ikisine de tarihi bağlar ve komşu olmamızdan dolayı eşit mesafedeyiz.

"CHP ve HDP'ye hizmet etmektedirler"

Böyle bir süreç yaşanırken batı ve okyanus ötesinin Soros ile yakın teması olan bazı milletvekilleri bu zor süreçte çizmeyi aşmıştır. Biri birine hakaret ettiyse Cumhuriyet Savcılığı'na şikayet eder.

Ne yazık ki milliyetçi damardan beslenen, partisine ihanet edip ayrı parti kuran, profesörüm diyen, adliyenin yolu varken bir sokak kabadayısı gibi arkasına birilerini alarak İçişleri Bakanlığı önünde şov yapmak kaydıyla kendisine ve yine Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü ocaklarında yetişip, bir hanımefendinin peşine takılıp yuvasını terk eden geçmişite de kardeşler kadar yakın olduğum İyi Partili milletvekili Milliyetçi Hareket Partisi'ne veryansın etmektedir. Her ikisi de milliyetçiyim der. İsteyerek veya istemeyerek CHP ve HDP'ye hizmet etmektedirler.

"Soros'un borazanını çalmaktadır"

Dünya şu an bir kaosun içerisindedir. Akıllı bilim adamları, siyasetçiler ve milletvekilleri bu kaosta devletin ve milletin yanında yer alması gerekirken gelecek seçimler için Soros'un, okyanın ötesinin ve Avrupa Birliği'nin borazanını çalmaktadır.

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