Çakıcı’dan dolar yorumu: Uluslararası provokatörlerin kışkırtmalarına fırsat vermeyiniz
Suç örgütü liderliğinden yargılandıktan sonra cezaevinden tahliye edilen Alaattin Çakıcı, artan döviz kuruna ve ekonomik tabloyla ilgili olarak yaptığı paylaşımında, 'Sokağa çıkan vatandaşlarımıza CHP ve HDP'nin, uluslararası provokatörlerin bu kışkırtmalarına fırsat vermeyiniz' ifadelerini kullandı.
2021-11-24 00:34:43
Nisan 2020'de infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, piyasadaki son gelişmelere dair yazılı metin paylaştı.
“Doları yükselterek hükümeti ve Cumhur İttifakı'nı yıpratmak istemekte”
Çakıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı metinde, “Batı ve Okyanus ötesinin 15 Temmuz'da FETÖ'cüleri devreye sokarak ülkemizde vatan hainlerin ihtilal yaptırmak istediğini aziz milletimiz bilmektedir. Aylardır Türkiye'nin ekonomik kodlarıyla oynayan Batı ve okyanus ötesi ile onların Türkiye'deki yerli işbirlikçileri, doları yükselterek hükümeti ve Cumhur İttifakı'nı yıpratmak istemekte, vatana ihanet eden belirli odakları devreye sokarak vatandaşımızı sokağa döktüren ve onların uluslararası patronlarının bu uğraşlarının boşa çıkacağını sağduyu sahibi milletimiz bilmektedir” ifadelerine yer verdi.
Çakıcı, “Sokağa çıkan vatandaşlarımıza CHP ve HDP'nin, uluslararası provokatörlerin bu kışkırtmalarına fırsat vermeyiniz” ifadelerini kullanarak, “Devlet sahipsiz değildir. Devletinize lütfen güveniniz” uyarısında bulundu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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