Çakıcı’dan dolar yorumu: Uluslararası provokatörlerin kışkırtmalarına fırsat vermeyiniz

Suç örgütü liderliğinden yargılandıktan sonra cezaevinden tahliye edilen Alaattin Çakıcı, artan döviz kuruna ve ekonomik tabloyla ilgili olarak yaptığı paylaşımında, 'Sokağa çıkan vatandaşlarımıza CHP ve HDP'nin, uluslararası provokatörlerin bu kışkırtmalarına fırsat vermeyiniz' ifadelerini kullandı.