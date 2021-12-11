Caddebostan'da sahil kırmızıya büründü

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve dalga sonrası Kadıköy Caddebostan sahili yine kırmızıya büründü.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı.

Dalgalar nedeniyle yosunların sahildeki kayalıkları ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü.

Yosunları temizlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladı.

Caddebostan sahilinde sabah yürüşü yapan Emine Kaysel, "Yürüyüş yollarındaki yosunları ilk defa gördüm. Geçen fırtınada vardı. Sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri de sahil kısımlardaki yosunları temizlemeye çalışıyorlar. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.