DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Caddebostan'da sahil kırmızıya büründü
Erdoğan: Sosyal medya küresel bir güvenlik sorunu
Tüm dünyayı heycanlandıracak çalışma: Bilim insanları yaşlanmayı tersine çevirdi
Gazeteci İsmail Saymaz'dan Sedat Peker hakkında yeni bilgi
Bitrota'nın ortağından dolandırıcılık iddialarına yanıt
2022 işsizlik maaşı ne kadar? 2022 en yüksek (tavan) işsizlik maaşı kaç TL oldu?
İstanbul'da ekmeğe yine 'gizli' zam
Magnus Carlsen 5. defa Dünya Satranç Şampiyonu oldu!
2022 işsizlik maaşı | 2022 en düşük işsizlik maaşı ne kadar oldu? 2022 İşsizlik maaşı zammı
Çoğumuzun reddettiği gizli tehlike!
Hendekspor - Arnavutköy Belediyespor maçı canlı yayınlanacak mı?
Keçiörengücü - Bandırmaspor maçı şifresiz canlı olarak nasıl izlenir?
Turgutluspor - Etimesgut Belediyespor maçı canlı yayın!
''Dolar düşünce de etiketlere yansıtacak mısınız?''
Savaşlarda mühimmat olarak kullanılan “Roket Kediler”

TIMETURK / GÜNDEM / Caddebostan'da sahil kırmızıya büründü

Caddebostan'da sahil kırmızıya büründü

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve dalga sonrası Kadıköy Caddebostan sahili yine kırmızıya büründü.

9 Dakika Önce
2021-12-11 11:56:58
Caddebostan'da sahil kırmızıya büründü

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve yağmur nedeniyle Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı yosunlar kapladı.

Dalgalar nedeniyle yosunların sahildeki kayalıkları ve yürüyüş yolunu kapladığı görüldü.

Yosunları temizlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladı.

Caddebostan sahilinde sabah yürüşü yapan Emine Kaysel, "Yürüyüş yollarındaki yosunları ilk defa gördüm. Geçen fırtınada vardı. Sabah saatlerinden itibaren belediye ekipleri de sahil kısımlardaki yosunları temizlemeye çalışıyorlar. Sahil boyunca çok kırmızı yosun var" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş