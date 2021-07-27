'ByLock istasyonu' olduğu ortaya çıktı!

Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT) yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede İnandı'nın, Türkiye'ye geldiği 2015'te örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock programını yüklediği ve programa 2 bin 158 kez giriş yaptığı tespiti yer aldı.

MİT operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanıp, Türkiye'ye getirilen Orhan İnandı, 6 Temmuz'da Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İnandı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan tutuklandı. Orhan İnandı hakkında yürütülen soruşturma tamamlanırken, iddianame düzenlendi. İddianamede, İnandı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'yurt dışı yapılanması' içinde 'ülke imamı' ve 'Orta Asya mesulü' olarak yer aldığı, örgüt ile iltisaklı SAPAT Eğitim Kurumları'nda yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı, örgüt tepe yönetimi ile bire bir irtibatlı olduğu, örgüt üyeleri arasında haberleşmeyi sağlayan 'ByLock' yazışma programını kullandığı aktarıldı.

'BYLOCK ÜZERİNDEN 13 ARAMA YAPIP, 1206 MAİL ALIP GÖNDERDİ'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'silahlı terör örgütü yöneticiliğinden' cezalandırılması talebiyle hazırlanan iddianame, Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, İnandı için 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianameye göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemeyen İnandı, FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul ederek, örgütün bu bölgedeki yapılanması hakkında bilgi verdi. İddianamade İnandı'nın, Türkiye'ye geldiği 2015'te örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' programını yüklediği ve yaklaşık 1 yıl boyunca 17 kişinin bulunduğu yazışma grubundan örgüt üyeleri ile irtibata geçtiği tespit edildi. İnandı'nın, programa 2 bin 158 kez giriş yaptığı ve 13 arama gerçekleştirip, 1206 mail alıp gönderdiği ifade edildi.

'ORTA ASYA SORUMLUSU OLDUĞUNA İLİŞKİN 8 TANIK BEYANI'

İddianamedeki ifadesinde 'ByLock' hesabını kabul eden İnandı, "Bahsedilen şifre ve kullanıcı adı bana aittir. ByLock programını, 2015'te İstanbul'a geldiğimde İsmail Köklü veya Ahmet Gürcan Çapraz kurmuştu. Kimlerle yazıştığımı hatırlamıyorum, bana isim ve soy isim sorulması halinde şahısların pozisyonları hakkında bildiğim kadarıyla bilgi veririm" ifadelerini kullandı.

İnandı'nın, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu olduğuna ilişkin 8 tanık beyanı bulunduğu belirtilen iddianamede, "FETÖ'nün yönetici kadrosu içinde yer aldığı belirlenen, örgüt içinde karar veren, organize eden, örgüt üyelerini yönlendiren, emir ve talimat veren şüphelinin, üzerine atılı 'silahlı terör örgütünü kurma veya yönetme' suçunu işlediği anlaşılmıştır" denildi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.