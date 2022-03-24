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TIMETURK / GÜNDEM / Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili çarpıcı gelişme

Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili çarpıcı gelişme

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin yaklaşık 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

10 Dakika Önce
2022-03-24 16:59:01
Büyükşen çifti cinayeti ile ilgili çarpıcı gelişme

Metin-Necla Büyükşen çiftinin 3,5 yıl önce av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Cinayetle ilgileri olabileceği değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.

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Sorgulama neticesinde adliyeye sevk edilen zanlılardan Esra T. ile Abdullah B. "kasten öldürmeye azmettirme", Mustafa O. ve Zekeriya O. da "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli A.U. da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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