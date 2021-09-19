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Büyükçekmece'de çalılık alanda ceset bulundu

Büyükçekmece Karaağaç mevkisinde çalılık alanda erkek cesedi bulundu.

1 Saat Önce
2021-09-19 21:35:46
Büyükçekmece'de çalılık alanda ceset bulundu

Alınan bilgiye göre, bölgeye meyve toplamaya giden bir kişi, hareketsiz yatan birini görüp polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ekipler, elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan kişinin öldüğünü belirledi.

Ceset, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polisin olaya ilişkin başlattığı çalışma sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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