DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Antalya'da feci kaza; 2 ölü, 1 yaralı
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi
Büyükçekmece'de aranan ceset bulundu
İngiltere'de üst düzey 5 yetkili birden istifa etti
Konyaspor - Giresunspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
İngiltere ile Almanya Ukrayna'yı görüştü
Edirne'de Adalet Anıtı ateşe verildi; Valilikten açıklama
RTÜK'ten bazı programlara ve dizilere ceza yağdı
2022 Pekin Kış Olimpiyatları başladı; ABD'den boykot!
Borsa düşüşle kapandı
THY, bin kadın kabin memuru işe alacak
ABD ile Avustralya arasında ‘batık gemi’ kavgası
Fenerbahçeli kaleci Bartu Kulbilge Boluspor’da
Bakan Dönmez’den Azerbaycan doğalgazı açıklaması
MSB Yunanistan’ı uyardı

TIMETURK / GÜNDEM / Büyükçekmece'de aranan ceset bulundu

Büyükçekmece'de aranan ceset bulundu

Büyükçekmece'de dört gündür kazı çalışmasının sürdüğü alanda ceset bulundu.

13 Dakika Önce
2022-02-04 19:38:56
Büyükçekmece'de aranan ceset bulundu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi'nde Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde toprak altından ceset çıkarıldı. Cesedin deforme olduğu belirtilirken olay yerine savcı bekleniyor. İncelemenin ardından cesedin Murat Kartal'a ait olup olmadığı tespit edilecek. Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nce 15 kişilik özel ekip kuruldu. Yapılan incelemede şüphelilerin telefonlarının cesedin bulunduğu alanda 1 saat sinyal verdiği tespit edildi. Aramaların dördüncü gününde bulunan cesedin üzerinde Murat Kartal'ın evinden ayrılırken giydiği kıyafetler olduğu belirtildi.

DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş