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Büyük tepki çekti! Gaziantep’te vicdansız babadan 3 aylık bebeğe işkence

Gaziantep Şahinbey'de çekilen görüntüler izleyenlerin kanının dondurdu. Sosyal medyada büyük bir tepkiye neden olan görüntüler gizli çekimle kaydedildi.

12 Dakika Önce
2021-11-30 13:40:40
Büyük tepki çekti! Gaziantep’te vicdansız babadan 3 aylık bebeğe işkence

Gaziantep'te çekildiği öne sürülen bir video, izleyenlerin kanını dondurdu. Şahinbey ilçesinde bir evde kaydedilen görüntülerde, bir babanın kucağındaki 3 aylık bebeğine acımasızca vurduğu görüldü.

Gaziantep Gündem gazetesinin WhatsApp ihbar hattına gelen videoda, bebeğin sürekli ağladığı ve adamın art arda vurduğu anlar yer aldı. Kan donduran o anlar, anne olduğu iddia edilen kadının odaya girmesiyle son buldu.

Gaziantep Valiliği, 3 aylık bebeğini döven babanın gözaltına alındığını ve çocuğunun ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır.

29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek C.G.'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır.

Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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