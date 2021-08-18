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'Büyük Deprem Dönüşümü hareketini sürdürüyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz' dedi.

2 Saat Önce
2021-08-18 10:23:53
'Büyük Deprem Dönüşümü hareketini sürdürüyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda konutların deprem dönüşümüne ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depreme dayanıklı konut stokumuzu sürekli olarak artırıyoruz. 2012 yılında başlattığımız Büyük Deprem Dönüşümü hareketini ülkemizin dört bir yanında hız kesmeden sürdürüyoruz." diyerek bir görsele de yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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