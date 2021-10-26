Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, özellikle pandeminin başlangıcından bu yana bütün dünyada orta sınıfın durumunun ekonomik ve siyasi tabloda belirleyici olduğuna dikkat çekti

Babaoğlu'nun “Hatırlatma dozu: Orta sınıf” başlıklı yazısı:

Bazı arkadaşlar iki yıldır ne olup bittiğini anlayamıyorlar sanırım...

Ya da anlamak istemiyorlar. Bir kere şunu bilelim...

Milletine bağlı olanlar milletin sıkıntılarını kulak arkası edemez. Krizler, sağlam duruşla aşılır.

Ve sağlam duruş, gerçeklere evirmeden çevirmeden bakabilmektir. İnsanlar hayat pahalılığından şikâyet ediyorsa, orada bir dur arkadaş!

"Hepinizin evinde üç, dört telefon var, haliniz vaktiniz yerinde" diye durumu hafife almaya kalkmak da neyin nesi? Cep telefonu dediğin günümüzün gözü, aklı, eli, kolu, bacağı...

Daha düne kadar bu ülkenin gençleri o telefonlardan öğrenim görüyor, öğretmenleri ders veriyordu, unuttunuz mu? Halk o telefonlarla hem iş hem günlük hayatını sürdürüyor.

HES kodun o telefonlardan görülüyor. Ha bir de, sanki bütün memleket iPhone kullanıyormuş gibi sosyal medyada insanlara "Sizi gidi iPhone'lu zenginler" diye çemkiren görgüsüz zenginler var ki, o konuyu hiç açmayayım.

Ülkemiz bir yana... Yahu bir dünyaya bakın! Ne yaşıyor bu dünya iki yıldır, haberiniz yok mu?

Aşınızı oldunuz, Kovid movid hiç dert olmadı, kira sorununuz falan hiç yok, şimdi yan gelip yattığınız yerden siyaset üzerine bir tarafınızdan sallama aşamasına mı geçtiniz?

Bütün dünyada orta sınıf ağır dayak yiyor, farkında mısınız?

Mesela Brezilya... Etin anavatanı sayılabilecek ülkede et tüketiminde yüzde 40 azalma var, yerini yumurta yiyerek doldurmaya çalışıyor şimdi insanlar.

Ford "artık otomobil alacak orta sınıf tüketici kalmadığı için" Brezilya'daki fabrikalarını gelecek yıl kapatmaya hazırlanıyor. Ve elbette bu ülkede teneke mahallelerde yaşayanların da cep telefonları var, bilmem anlatabildim mi?

Bizdeki arkadaşları (kendilerini biliyorlar) uyarayım... Süleyman Seyfi Öğün'ün dediği gibi, "Orta sınıf tarihin en mızıkçı sınıfıdır." Yine unutmamalı ki, her ülkede borç sarmalının en şişkin fakat güvenilmez sınıfı da orta sınıftır.

Pandemi, Türkiye de dahil, dünyanın her yerinde orta sınıfı vurduysa, orada bir durup düşünmek gerekir.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.