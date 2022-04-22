Bursa ve İstanbul'daki saldırıların failleri tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bursa ve İstanbul'daki saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada 'Faillerin kimliklerini tespit ettik' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"FAİLLER TESPİT EDİLDİ"

Soylu açıklamasında "Bu eylemleri yaparak konsantrasyonu bozmaya çalışıyorlar. Biz de bunlara karşı operasyonlarımızı güçlendiriyoruz. Bazı hücreler var ve çökertiyoruz. İstanbul ve Bursa'daki olayların failleri tespit edildi. Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DKP-BÖG terör örgütleri gerçekleştirdi. Görüntüleri elimizde var. İstanbul'daki eylemi MLKP Bursa'daki ise DKP-BÖG" dedi.

SİYASETTE SIĞINMACI TARTIŞMASI

Etrafımızdaki coğrafyanın karşı karşıya kaldığı bu zor durumdan Türkiye'nin etkilenmesini de kendilerine ait bir fırsat olarak niteleyerek bunu bir siyaset malzemesi haline getiriyorlar. 3 milyon 768 bin Suriyeli var Türkiye'de.

"ONURLU GERİ DÖNÜŞTE GÜVENLİ BÖLGELERE DÖNECEKLER''

Önlem almasaydık kaçak göçmen sayısı 10 milyonu geçerdi. Yurt içindeki tüm kaçak göçmenleri yakalıyoruz. Yaklaşık 500 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Onurlu geri dönüşte güvenli bölgelere dönecekler. İdlib'de briket evleri yapıyoruz. .