Bursa tekstil fabrikasında yangın | Bursa tekstil fabrikası yangını neden çıktı, ölen ve yaralanan var mı?

Bursa tekstil fabrikasında yangın çıktı! Bursa tekstil fabrikası yangını neden çıktı, ölen ve yaralanan var mı? Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan yangın Bursa ve çevresindeki illeri alarma geçirdi. Peki ama yangın neden ve hangi fabrikada çıktı? İşte detaylar...