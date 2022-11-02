Bursa tekstil fabrikasında yangın | Bursa tekstil fabrikası yangını neden çıktı, ölen ve yaralanan var mı?
Bursa tekstil fabrikasında yangın çıktı! Bursa tekstil fabrikası yangını neden çıktı, ölen ve yaralanan var mı? Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan yangın Bursa ve çevresindeki illeri alarma geçirdi. Peki ama yangın neden ve hangi fabrikada çıktı? İşte detaylar...
2022-11-02 15:14:01
Bursa'da saatlerce yanan tekstil fabrikası için 650'den fazla kişi seferber oldu.
Tekstil fabrikasında yangın
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) bir tekstil fabrikasında saat 20.00'da yangın başladı. Kısa sürede tüm fabrikayı saran alevler binanın duvarlarının çökmesine neden oldu. Aynı zamanda yangında ara ara patlamalarda gözlemlendi.
Çevre iller seferber oldu
Yangının öğrenilmesinin hemen ardından; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yangın bölgesine yönlendirildi. Bölgeye İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Kütahya'dan ekipler destek amaçlı gönderildi.
Yangın söndürme çalışmaları için kurulan ekipte 650'den fazla kişi yer aldı.
8 saati aştı
Akşam 8'de başlayan yangın tüm gece devam etti. Gece 3.30'a kadar yanmaya devam eden fabrika sabaha karşı tamamen söndürüldü ve soğutma çalışmalarına başlandı.
Tekstil fabrikasında ölen var mı?
Tüm gece söndürme çalışmaları yapılan Bursa nilüfer'deki tekstil fabrikasında ölen ya da yaralananın olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Detaylar bekleniyor, açıklama yapıldığında haber sitemizden detayları öğrenebilirsiniz. .
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