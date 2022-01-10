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TIMETURK / GÜNDEM / Bursa’dan acı haber: 4 itfaiye eri hayatını kaybetti

Bursa’dan acı haber: 4 itfaiye eri hayatını kaybetti

Spot: Bursa’nın Orhaneli ilçesinde şarampole yuvarlanan itfaiye aracının içindeki 4 personel hayatını kaybetti.

3 Saat Önce
2022-01-10 13:10:46
Bursa’dan acı haber: 4 itfaiye eri hayatını kaybetti

Bursa'da itfaiye ekipleri, saat 10.00 sıralarında Orhaneli ilçesi, Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde yaralamalı trafik kazası ihbarı aldı. Ekipler, kazaya müdahale etmek için itfaiye aracı ile yola çıktı.

200 METRE KALA DEVRİLDİ

Olay yerine yaklaşık 200 metre kala, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı, şarampole devrildi.

İlk belirlemelere göre kazada 4 itfaiye personeli hayatını kaybetti.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaza ihbarına giden itfaiye aracının şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 4 personelin kimliği belli oldu. Hayatını kaybedenlerin itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, itfaiye destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit olduğu öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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