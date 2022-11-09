Bursa'daki yangında ölen var mı, kaç kişi öldü? Son dakika Bursa yangın neden çıktı? Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'daki yangında ölen var mı, kaç kişi öldü? Son dakika Bursa yangın neden çıktı? Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'daki yangında ölen var mı, kaç kişi öldü?

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Suriyeli bir ailenin kaldığı evde yangın çıktı. Yangın çıkan evde yaşları 1 ile 11 arasında değişkenlik gösteren 8 çocuk ve bir anne hayatını kaybetti.

Ama Mina el Taha Elmuse (31) çocukları Yasir (1), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali (10), Muhammed Aljasem (3), ile evde misafir olarak bulunan yeğenleri Ahmed (10) ve Ali El Cesim (11) vefat ettiği öğrenildi.

Baba taburcu edildi

9 kişinin hayatını kaybetmişsin ardından babanın taburcu edildiği belirtildi.

Son dakika Bursa yangın neden çıktı?

Yetkililerin yapmış olduğu açıklamalara göre 4 katlı binanın sobadan kaynaklanan bir ateş nedeniyle yandığı tahmin ediliyor. Çalışmalar sürüyor.

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