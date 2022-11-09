Bursa'da yangın faciası! Sekizi çocuk dokuz kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir binada çıkan yangın sonucunda sekizi çocuk dokuz kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi'nde saat 23.52 sıralarında 4 katlı binanın birinci katında sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Yangını söndürmek için olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeri girdiklerinde acı manzarayla karşılaştı. Yangında Suriye uyruklu 8'i çocuk 9 kişinin cesedine ulaşıldı. Yangını söndürmek için mücadele ederken zehirlenen baba ve üst kattaki 3 kişilik Suriyeli aile de hastaneye kaldırıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin geçici koruma statüsündeki Suriyeli aile olduğunu ifade ederek, “Burada içerideki aileye ait çocuklar, ikisi yeğenleri. Baba dışarıda. Gelip yangına müdahale ederken dumandan etkileniyor. 112 ekipleri Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu iyi.” dedi.

Yangında 9 Suriyelinin hayatını kaybettiğini belirten Canpolat, “1 anne baba ve çocuk Suriye uyruklu 3 kişi de dumandan etkilendi. Onlar Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşları 3 ile 10 arasında. Yangının çıkış sebebi itfaiye ön tespitlerine göre sobadan kaynaklı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Savcılarımız incelemesini yapıyor” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, “İlk kat işyeri. 4 katlı işyeri. Yangın ikinci katta olmuş ve vefatlar da orada. 9 kişilik bir aile. Bir anne ve 8 çocuk. Çocuklardan 6'sı anneye ait. Çocukların doğum tarihleri 2011 ve 2021 arasında. Savcılarımız incelemeyi yapacaklar. Sobadan kaynaklı olduğu düşünülüyor. Başımız sağ olsun” diye konuştu.

Yaşları 1 ile 11 arasında değişen 8 çocuk ile annenin cenazeleri otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.