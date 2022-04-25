Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 'Çok şükür oğlumu kurtarabildim'

Bursa’da tek motorlu uçak, sokak arasına düştü. Olayda uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, alev alan 5 araç hasar gördü. Uçağın düşerken çarptığı evde bulunan Aslı Sarı, o anları anlattı.

'ÇOK ŞÜKÜR OĞLUMU KURTARABİLDİM'

Bursa'da tek motorlu uçağın düşerken çarptığı evde bulunan Aslı Sarı, o anları anlattı. Ağlayarak yaşadıklarını dile getiren Aslı Sarı, “Olay sırasında evdeydim.

Oğlum ve arkadaşım vardı evde. Bir ses duyduk. Biri ‘Uçak' dedi anlamadım. Arkadaşım ‘Uçak düştü' dedi ve kaçtı çünkü bebeği vardı. Ateşleri görünce ben evden çıkamadım. Balkondan atlamaya çalıştım, atlayamadım.

Merdivenlerden nasıl indiğimi bilmiyorum. Çocuğumu kucağıma aldım ve yuvarlana yuvarlana kaçtım oradan. Tekrar patlayacak sandım. Her yer gaz kokuyordu. Çok kötü oldu ama çok şükür kurtulduk. Evimiz 2 katlı, ben 2'nci kattaydım. Üst kata çarptı. Çok korktuk. Çok şükür oğlumu kurtarabildim. Çok kötüydü. Sadece düşme nedeniyle vücudumda yaralar var. Çocuğum çok kötü etkilendi. Sessizce oturuyor öyle” diye konuştu.

Uçağın çarptığı evin sahibi Necmiye Sarı, “Ben komşuya gitmiştim, gelinim evdeydi. Orda ‘güm güm' diye patladı. Kapımızın önüne uçak düşmüş. 3-4 defa patladı. Çıktım baktım, bizim evin önünde alevler. Arabalar yandı” dedi. DHA .